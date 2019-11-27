Алексей Миранчук: В наши ворота постоянно залетают непонятные мячи Встреча прошла в Москве.

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Хавбек московского «Локомотива» Алексей Миранчук высказался после поражения от «Байера» (0:2) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не хочется говорить, что не везет, но постоянно залетают непонятные мячи, которые нам не должны забивать. Были хорошие моменты после гола, был момент у брата. На таком уровне нужно их использовать.

«Байер» играет интенсивно, хорошо контролирует мяч, много движения, прессинг, садятся в оборону», – сказал Миранчук клубной пресс-службе.