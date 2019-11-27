«Ювентус» обыграл «Атлетико» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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27 ноября 2019 00:56Футбол

«Ювентус» обыграл «Атлетико» и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Встреча прошла в Турине.

Футболисты «Ювентуса» нанесли поражение игрокам «Атлетико» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 1:0.

Единственный мяч был забит в конце первого тайма, а его автором стал аргентинский форвард Пауло Дибала. Он поразил ворота испанцев со стандарта.

Таким образом, чемпион Италии досрочно вышел в плей-офф. «Атлетико» продолжает занимать 2-е место группе D.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Ювентус» – «Атлетико» – 1:0

Гол: 1:0 – 45 Дибала.

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Рэмзи (Бернардески, 63), Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди, Роналду, Дибала (Игуаин, 76).

«Атлетико»: Облак, Фелипе, Лоди (Лемар, 64), Триппьер, Эрмосо, Коке, Сауль, Эррера (Корреа, 60), Томас, Витоло (Жоау Феликс, 54), Мората.

Предупреждения: Эрмосо (32), Бентанкур (35), Лоди (40), Сауль (52), Эррера (58).

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