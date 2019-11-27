«ПСЖ» вырвал ничью у «Реала», уступая к 79-й минуте со счетом 0:2 Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу».

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Футболисты «ПСЖ» добыли ничейный результат в гостевом поединке против мадридского «Реала» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:2.

К 79-й минуте гости уступали со счетом 0:2. В составе «сливочных» дубль оформил Карим Бензема. Несмотря на столь солидное преимущество «бланкос» упустили победу – Килиан Мбаппе и Тома Менье дважды поразили ворота Тибо Куртуа.

Добавим, что обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Реал» – «ПСЖ» – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 17 Бензема, 2:0 – 79 Бензема, 2:1 – 81 Мбаппе, 2:2 – 83 Менье.

«Реал»: Куртуа, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Иско (Родриго, 82), Кроос, Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Азар (Бэйл, 69), Бензема.

«ПСЖ»: Навас, Менье, Тиаго Силва, Бернат, Маркиньос, Верратти, Гуйе (Неймар, 46), Ди Мария (Дракслер, 75), Кимпембе, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 75).

Предупреждения: Марсело (68), Менье (89).