«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом», «Бавария» разгромила «Црвену Звезду» - Советский спорт
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27 ноября 2019 01:20ФутболГичунцев Артур

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом», «Бавария» разгромила «Црвену Звезду»

Победители этих матчей досрочно вышли в плей-офф.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Олимпиакос» завершился победой англичан со счетом 4:2.

К 19-й минуте поединка команда Жозе Моуринью проигрывала со счетом 0:2, но смогла переломить ход встречи и одержать победу. В составе «Тоттенхэма» дубль оформил Гарри Кейн. Еще по голу забили Деле Алли и Серж Орье.

В другом матче группы В мюнхенская «Бавария» разгромила сербскую «Црвену Звезду» со счетом 6:0. В составе немецкого клуба покер оформил Роберт Левандовски. Еще два мяча на счету Леона Горецки и Корентена Толиссо.

Таким образом, «Тоттенхэм» и «Бавария» досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Третье место – за сербским клубом, а «Олимпиакос» (3 очка), у которого одно очко, замыкает список.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Тоттенхэм» – «Олимпиакос» – 4:2 (1:2)

Голы: 0:1 – 6 Эль-Араби, 0:2 – 19 Рубен Семеду, 1:2 – 45 Алли, 2:2 – 50 Кейн, 3:2 – 73 Орье, 4:2 – 77 Кейн.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Санчес, Орье, Роуз, Алдервейрелд, Лукас Моура (Сиссоко, 61), Дайер (Эриксен, 29), Алли (Ндомбеле, 83), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Эльабделлауи, Цимикас, Рубен Семеду, Мерья, Бухалакис (Вальбуэна, 74), Гильерме, Поденсе (Ранджелович, 79), Камара, Масурас, Эль-Араби (Герреро, 85).

Предупреждения: Рубен Семеду (39), Алдервейрелд (61), Бухалакис (68), Цимикас (71), Поденсе (75).

«Црвена Звезда» – «Бавария» – 0:6 (0:1)

Голы: 0:1 – 14 Горетцка, 0:2 – 53, пенальти Левандовски, 0:3 – 60 Левандовски, 0:4 – 64 Левандовски, 0:5 – 67 Левандовски, 0:6 – 89 Толиссо.

«Црвена Звезда»: Борян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Петрович (Иванич, 76), Гарсия (Панков, 69), Каньяс (Вулич, 61), Вуканович, Боачи.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Боатенг, Павар, Толиссо, Коутиньо (Перишич, 60), Горетцка, Алькантара, Коман, Мартинес (Киммих, 68), Левандовски (Мюллер, 77).

Предупреждение: Милунович (6).

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