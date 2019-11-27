Источник: Азар получил серьезную травму в матче с «ПСЖ»

Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар вышел с первых минут на поединок с «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2), однако, получил повреждение и был заменен на Гарета Бэйла в середине второго тайма.
По информации источника, предварительный осмотр выявил рецидив травмы лодыжки, из-за чего игроку может понадобиться операция.
Азар пропустил два месяца в текущем сезоне из-за травмы. Недавно он вернулся в строй и отыграл 12 матчей (1 гол и 4 голевых передачи).
Добавим, что 28-летний бельгиец был куплен этим летом у «Челси» за 100 млн евро.
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