Источник: Азар получил серьезную травму в матче с «ПСЖ» Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хос Луис Санчес.

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Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар вышел с первых минут на поединок с «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2), однако, получил повреждение и был заменен на Гарета Бэйла в середине второго тайма.

По информации источника, предварительный осмотр выявил рецидив травмы лодыжки, из-за чего игроку может понадобиться операция.

Азар пропустил два месяца в текущем сезоне из-за травмы. Недавно он вернулся в строй и отыграл 12 матчей (1 гол и 4 голевых передачи).

Добавим, что 28-летний бельгиец был куплен этим летом у «Челси» за 100 млн евро.