Томас Тухель: Мы показали характер «Реал» и «ПСЖ» сыграли вничью 2:2.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал игру своей команды против «Реала».

«Это был не лучший наш матч. Не хватало уверенности, смелости. И это — на фоне команды, которая за последнее время три раза выиграла Лигу чемпионов. Пришлось тяжело. В то же время мы показали характер, мы и не думали сдаваться. Когда забили первый гол, стало полегче. Помогло мастерство Наваса и игроков, вышедших на замену. Нам надо сохранять спокойствие, а победа в группе у нас уже в кармане, ведь в пяти матчах мы набрали 13 очков», — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» уступал мадридскому «Реалу» к 79-й минуте со счетом 0:2, но сумел проявить характер и сравнять счет.

Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «ПСЖ» с первого места (у команды 13 очков), «Реал» со второго (8).