Влашич стал автором лучшего гола ноября в РПЛ Полузащитник отличился в игре против «Крыльев Советов».

Футболист ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола ноября в РПЛ.

Гол хорватского полузащитника армейцев выбрали самым красивым болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер».

В матче 17-го тура РПЛ Влашич принес победу своей команде в домашнем матче против «Крыльев Советов» (1:0).

В текущем сезоне хорват провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.