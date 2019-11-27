Футболист ЦСКА Никола Влашич стал автором лучшего гола ноября в РПЛ.
Гол хорватского полузащитника армейцев выбрали самым красивым болельщики и эксперты телеканала «Матч Премьер».
В матче 17-го тура РПЛ Влашич принес победу своей команде в домашнем матче против «Крыльев Советов» (1:0).
В текущем сезоне хорват провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
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