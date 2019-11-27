Маурицио Сарри: Дибала – игрок мирового уровня Гол аргентинца принес победу «Ювентусу» над «Атлетико».

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру своей команды против мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Мы хорошо сыграли. В концовке, правда, немного не хватило сил. Вероятно, игры Лиги чемпионов нас больше мотивируют, если сравнивать с матчами серии А. На европейском уровне мы играем в более атакующий футбол. Впрочем, во втором тайме слишком часто теряли мяч», - цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

Отдельно наставник отметил игру аргентинского нападающего своей команды Пауло Дибалы: «Дибала — игрок мирового уровня. Он сейчас переживает светлый период для себя. Поэтому сейчас нередко именно его действия оказываются решающими».

Напомним, в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке первого тайма записал на свой счет Дибала.

После этой победы туринский клуб набрал 13 очков и гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места в группе D. За вторую путевку поборются «Атлетико» (7 очков) и «Байер» из Леверкузена (6).