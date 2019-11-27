Хосеп Гвардиола: С Лигой чемпионов разобрались, сосредоточимся на премьер-лиге «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером» и гарантировал себе первое место в группе C.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Шахтером» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Сити оф Манчестер Стэдиум».

«Мы вышли в плей-офф и хорошо играли во втором тайме, – приводит BBC слова испанца. – Второй тайм сложился лучше первого. Мы позволили сопернику провести всего несколько контратак.

Я провел много матчей с «Шахтером», и в их составе всегда были качественные игроки. В целом мы создали много шансов, и в итоге ничьей оказалось достаточно.

Мы разобрались с одним турниром и теперь, пока не начнутся кубки, можем сосредоточиться на премьер-лиге. Нашей целью было выйти в плей-офф, и мы добились ее».

Напомним, гол в ворота «Шахтера» забил немец Илкай Гюндоган. Чемпионы Англии набрали 11 очков и обеспечили себе первое место в группе C. В заключительном туре группового этапа 11 декабря «Манчестер Сити» сыграет с «Динамо» в Загребе.