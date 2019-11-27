Хосеп Гвардиола: С Лигой чемпионов разобрались, сосредоточимся на премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Шахтером» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Сити оф Манчестер Стэдиум».
«Мы вышли в плей-офф и хорошо играли во втором тайме, – приводит BBC слова испанца. – Второй тайм сложился лучше первого. Мы позволили сопернику провести всего несколько контратак.
Я провел много матчей с «Шахтером», и в их составе всегда были качественные игроки. В целом мы создали много шансов, и в итоге ничьей оказалось достаточно.
Мы разобрались с одним турниром и теперь, пока не начнутся кубки, можем сосредоточиться на премьер-лиге. Нашей целью было выйти в плей-офф, и мы добились ее».
Напомним, гол в ворота «Шахтера» забил немец Илкай Гюндоган. Чемпионы Англии набрали 11 очков и обеспечили себе первое место в группе C. В заключительном туре группового этапа 11 декабря «Манчестер Сити» сыграет с «Динамо» в Загребе.
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