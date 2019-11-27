«МЮ» близок к подписанию рекордного контракта с титульным спонсором Речь идет о китайской компании Haier.

«Манчестер Юнайтед» может в скором времени подписать рекордное соглашение с титульным спонсором. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, руководство клуба заменит Chevrolet на один из брендов китайской компании Haier, являющейся производителем бытовой техники.

Представители корпорации находились в Великобритании с прошлой недели и провели переговоры на деловой базе Юнайтед в Лондоне в течение последних нескольких дней. Команда рассчитывает получать от Haier более 70 миллионов фунтов в год.

Напомним, что текущий семилетний контракт с Chevrolet был заключен в 2014 году и остается крупнейшим в футболе: «МЮ» получают сумму в размере 64 миллионов фунтов в год.