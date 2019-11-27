Александр Бубнов: «Локомотиву» не хватает стабильности и класса Железнодорожники уступили в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов леверкузенскому «Байеру» со счетом 0:2.

Бывший футболист а ныне эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о выступлении «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Локомотив» второй год подряд проводит хорошие матчи в Лиге чемпионов, но не добивается результата. Команде не хватает стабильности и класса. Миранчуки потихоньку мужают, в то время как в прошлые годы они были совсем сырые. Еще одна причина провалов — просто нефарт. Железнодорожники пропускают много глупых голов, поэтому и не могут пройти дальше в этом турнире. Результат появится, когда появятся опыт, сыгранность и удача», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после пяти сыгранных туров столичный «Локомотив» с тремя набранными очками замыкает турнирную таблицу группы D.

Свою единственную победу на турнире подопечные Юрия Семина одержали еще в 1-м туре, одолев на выезде леверкузенский «Байер» (2:1).

Туринский «Ювентус», набравший 13 очков, уже гарантировал себе выход из группы с первого места. За вторую путевку в плей-офф поборются «Атлетико» (7 очков) и «Байер» (6).