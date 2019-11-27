Санчо может перейти в «МЮ» Стоимость игрока оценивается в более чем 100 млн евро.

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Руководство «Манчестер Юнайтед» уверено в том, что сможет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо в летнее трансферное окно.

Как утверждает The Telegraph, английский клуб интересовался футболистом еще прошлым летом, однако тогда трансфер не состоялся из-за того, что «МЮ» не вышел в Лигу чемпионов.

По сведениям источника, сейчас руководство «Манчестера» уверено, что им удастся приобрести футболиста следующим летом.

Среди других претендентов на Санчо называются такие клубы, как «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне футболист забил 4 гола и сделал 6 результативных передач в 10 матчах чемпионата Германии.