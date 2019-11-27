Зинедин Зидан: У Азара не только ушиб, но и вывих Бельгиец был заменен в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча с «Пари Сен-Жермен» (2:2) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал о травме голеностопа полузащитника Эдена Азара.

«Это больше, чем просто ушиб, – приводит Marca слова француза. – У него ушиб и вывих».

Напомним, 28-летний бельгиец вышел в стартовом составе «Реала» и был заменен на 68-й минуте на Гарета Бэйла. После окончания матча Азар отправился на медобследование.

Азар проводит первый сезон за «Реал». В 13 матчах примеры и Лиги чемпионов у него один гол и четыре результативные передачи.

В следующем матче 30 ноября «Реал» сыграет в гостях с «Алавесом» в 15-м туре примеры.