Андрей Тихонов: В последних играх Шюррле не показал ничего - Советский спорт
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27 ноября 2019 12:41ФутболНечаев Юрий

Андрей Тихонов: В последних играх Шюррле не показал ничего

Немецкий полузащитник был арендован «Спартаком» в летнее трансферное окно у «Боруссии» из Дортмунда.

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказал свое мнение об игре немецкого полузащитника команды Андре Шюррле.

«У него сейчас какая-то неуверенность в себе. Я не знаю, о чем думает Шюррле, но по последним играм, в которых он участвовал, он не показал ничего. Сейчас он не заслуживает права выходить в стартовом составе», — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

В общей сложности за красно-белых немецкий футболист сыграл 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграл на выезде вничью с «Уралом» 0:0. Шюррле вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте.

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