Элдор Шомуродов: Если буду продолжать работать, голы вернутся

Футболист «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал о своей 5-матчевой безголевой серии, а также поделился мнением о задачах, стоящих перед клубом.
«Нет причины. И нет проблемы. Бывает. Если буду продолжать работать, голы вернутся, — заявил нападающий в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Тренер говорит, что цель — выигрывать в каждом матче. А вообще — еврокубки».
Футболист не обошел своим вниманием и тему непростого финансового положения, в котором оказался «Ростов».
«Не думаю о задержках по зарплате. Есть другие люди, отвечающие за этот вопрос. К счастью, на плов хватает. Да там и недорого», - заявил Шомуродов.
Напомним, в текущем сезоне РПЛ форвард забил 10 мячей в 17 матчах и делит 1-3 места в гонке бомбардиров с Александром Соболевым из «Крыльев Советов» и Артемом
Дзюбой из «Зенита».
Набрав 30 очков, «Ростов» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице.