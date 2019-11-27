Элдор Шомуродов: Если буду продолжать работать, голы вернутся - Советский спорт
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27 ноября 2019 13:07ФутболНечаев Юрий

Элдор Шомуродов: Если буду продолжать работать, голы вернутся

Нападающий «Ростова» является одним из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.

Футболист «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал о своей 5-матчевой безголевой серии, а также поделился мнением о задачах, стоящих перед клубом.

«Нет причины. И нет проблемы. Бывает. Если буду продолжать работать, голы вернутся, — заявил нападающий в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Тренер говорит, что цель — выигрывать в каждом матче. А вообще — еврокубки».

Футболист не обошел своим вниманием и тему непростого финансового положения, в котором оказался «Ростов».

«Не думаю о задержках по зарплате. Есть другие люди, отвечающие за этот вопрос. К счастью, на плов хватает. Да там и недорого», - заявил Шомуродов.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ форвард забил 10 мячей в 17 матчах и делит 1-3 места в гонке бомбардиров с Александром Соболевым из «Крыльев Советов» и Артемом

Дзюбой из «Зенита».

Набрав 30 очков, «Ростов» расположился на 5-й строчке в турнирной таблице.

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