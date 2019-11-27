Дмитрий Сенников о поражении «Локомотива»: С такими соперниками нельзя так играть «Локомотив» дома уступил «Байеру» со счетом 0:2.

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал неудачный результат российской команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (0:2).

– Команда пропустила нелепый гол вначале – сами себе забили и игра пошла не по задуманному сценарию. «Локомотив», конечно, хотел выиграть. Были неплохие атаки, комбинации. Как и во всех матчах хозяева выглядели достойно. Но не реализовали свои моменты и допустили ошибки у своих ворот. С такими соперниками нельзя так играть, – цитирует Сенникова портал «Евро-футбол.ру».

Также он отметил, что команде не хватало жесткости и злости в решающих моментах встречи.

Поражение от немецкого клуба лишило «Локомотив» шансов на выход в весеннюю стадию еврокубков – они заняли четвертое место в группе D.