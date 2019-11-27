Николай Комличенко: Не дадим Дзюбу в обиду Капитана сборной России оскорбляли болельщики во время матча с Сан-Марино.

Форвард «Млады-Болеслав» и сборной России Николай Комличенко высказался об оскорбительных выкриках в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы в матче отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) в Серравалле.

«Эти выкрики были очень хорошо слышны на поле в обоих таймах, и это, конечно, расстроило не только самого Дзюбу, но и всех нас, – приводят «Известия» слова 24-летнего нападающего. – В раздевалке мы поддержали Артема и будем поддерживать всегда каждого футболиста нашей команды. В сборной мы стараемся быть единым коллективом и не дадим никого в обиду».

Напомним, после окончания игры Дзюба не подошел к трибуне с российскими болельщиками и сразу покинул поле.

В воскресенье Дзюбу также оскорбляли болельщики «Спартака» в матче 17-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене». По этому инциденту премьер-лига начала проверку и сбор материалов.