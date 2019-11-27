Капитан «Витесса»: Ради Слуцкого готов пойти в огонь Российский специалист может быть уволен с поста главного тренера клуба.

Капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого в непростой период.

«Я хочу взять ответственность на себя. Мы все опустошены. Мне больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает. Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов пойти в огонь», — приводит слова Линссена Voetbal International.

В активе «Витесса» 23 очка после 14 туров и пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

В последних четырех встречах подопечные Слуцкого потерпели четыре поражения.