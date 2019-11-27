На матче «Локомотив» – «Динамо» можно будет нарядить елку На последнем для «Локомотива» домашнем матче 2019 года болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа.

Игра состоится 1 декабря на «РЖД Арене». Начало – в 16.30, но мероприятия, посвященные столичному дерби и приближающимся новогодним праздникам, стартуют на территории стадиона уже в половине третьего. Зрители смогут сфотографироваться со сказочными героями и снеговиками, а также нарядить елку игрушками, которые сделают своими руками.

В специально подготовленной фотозоне болельщиков будет ждать Снежная королева на ледяном троне и в окружении оленей. На волшебной стене можно оставить пожелания к Новому году. Ну и, конечно, футбольный праздник не обойдется без классного музыкального сопровождения. На сцене выступят резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны.

Напомним, что «Локомотив» подходит к встрече с «Динамо» на втором месте в чемпионате. Железнодорожники не проигрывали бело-голубым с 2013 года. Однако динамовцы сейчас тоже на ходу (три победы и две ничьи в предыдущих пяти турах), поэтому предсказать победителя матча практически невозможно.

Билеты на столичное дерби можно заказать на официальном сайте «Локо» по адресу tickets.fclm.ru.