Сергей Матвеев: Наша задача – еврокубковая весна - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 ноября 2019 14:11ФутболНечаев Юрий

Сергей Матвеев: Наша задача – еврокубковая весна

Матч «Краснодар» – «Базель» состоится 28 ноября и начнется в 18:50 мск.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против швейцарского «Базеля».

«Результат может быть разный, но все равно все будет решаться в Мадриде. Победить для нас очень важно, ведь мы хотим двигаться в европейскую весну, это наша задача и мы постараемся сделать завтра все при поддержке наших болельщиков», – цитирует Матвеева ТАСС.

«Я много смотрел чемпионат Швейцарии, и там есть две команды - «Базель» и «Янг Бойз», которые между собой борются, постоянно участвуют в еврокубках. Да, они не лидеры европейского футбола, но это середняки, которые создают проблемы окружающим», добавил специалист.

После четырех туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Базель» возглавляет таблицу с десятью очками, вторым идет испанский «Хетафе» (6), замыкает квартет турецкий «Трабзонспор» (1).

В матче первого тура группового этапа «Базель» на своем поле разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.

В последнем туре «Краснодар» в Мадриде сыграет с «Хетафе» 12 декабря.

Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при Татьяна Навка: Думаю, скоро в исполнении Косторной будут и четверные прыжки
Семин никогда не побеждал немцев дома, Бос – не обыгрывал россиян в принципе Тренерские интриги матча «Локомотив» – «Байер». 26.11.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
Руди Гарсия: Команду с Дзюбой и Азмуном сложно раскачать Главный тренер «Лиона» считает, что его команда способна забивать и без Мемфиса Депая. 26.11.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту? «Каролина» победила в гостях «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. 25.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Шнур и Горький вдохновили Панарина на свою птичку Самый откровенный спортсмен России впервые в «Рейнджерс» набрал три очка, повторил рекорд Павла Буре, нацелился на достижение Яромира Ягра, а первую звезду победного матча с «Миннесотой» (3:2 ОТ) отметил резким ударом вверх левой ногой. 26.11.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Новости
14:41 Формула-1 Себастьян Феттель: Еще не думал всерьез об уходе из Формулы-1
14:40 Футбол КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей
14:36 Футбол Мукудаев отправится на зимний сбор с ЦСКА
14:32 ММА Джастин Гэтжи: Хочу встретиться с Хабибом до того, как он закончит карьеру
14:23 Футбол Тэмми Абрахам: Лига чемпионов – это сбывшаяся мечта, не хотим, чтобы она заканчивалась
14:22 Биатлон Владимир Драчев: Подготовка к сезону успешно завершена
14:13 Футбол Фрэнк Лэмпард – о «Валенсии»: Этот матч нам нельзя проиграть
14:11 Футбол Сергей Матвеев: Наша задача – еврокубковая весна
14:06 Футбол Азар должен успеть восстановиться к матчу с «Барселоной»
14:04 Биатлон Владимир Драчев: Губернатор поддержал реконструкцию стадиона в Ижевске
13:56 Футбол Маттейс де Лигт: «Ювентус» доказал, что продолжает прогрессировать
13:53 Футбол Фернандеш не сыграет с «Базелем»
13:49 Футбол На матче «Локомотив» – «Динамо» можно будет нарядить елку
13:47 Футбол Диего Симеоне: У «Ювентуса» не было других моментов, кроме голевого
13:41 Футбол Клинсманн – новый главный тренер «Герты»
13:38 Футбол Жозе Моуринью: Болбой сделал важную голевую передачу
13:35 Футбол Капитан «Витесса»: Ради Слуцкого готов пойти в огонь
13:26 Хоккей ФХР: WADA или МОК не могут отменить решение о месте проведения чемпионата мира
13:21 Хоккей с мячом Борис Скрынник: Проведению чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске ничего не угрожает
13:17 Футбол Николай Комличенко: Не дадим Дзюбу в обиду
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array