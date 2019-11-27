Сергей Матвеев: Наша задача – еврокубковая весна Матч «Краснодар» – «Базель» состоится 28 ноября и начнется в 18:50 мск.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против швейцарского «Базеля».

«Результат может быть разный, но все равно все будет решаться в Мадриде. Победить для нас очень важно, ведь мы хотим двигаться в европейскую весну, это наша задача и мы постараемся сделать завтра все при поддержке наших болельщиков», – цитирует Матвеева ТАСС.

«Я много смотрел чемпионат Швейцарии, и там есть две команды - «Базель» и «Янг Бойз», которые между собой борются, постоянно участвуют в еврокубках. Да, они не лидеры европейского футбола, но это середняки, которые создают проблемы окружающим», – добавил специалист.

После четырех туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Базель» возглавляет таблицу с десятью очками, вторым идет испанский «Хетафе» (6), замыкает квартет турецкий «Трабзонспор» (1).

В матче первого тура группового этапа «Базель» на своем поле разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.

В последнем туре «Краснодар» в Мадриде сыграет с «Хетафе» 12 декабря.