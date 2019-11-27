Мукудаев отправится на зимний сбор с ЦСКА

Побывавший на просмотре в ЦСКА 18-летний полузащитник датского «Хельсингера» Асхаб Мукудаев рассказал о том, что в ближайшее время может присоединиться к московской команде на январском сборе, проходящем в Испании.
– Единственное, что мне сказали после просмотра, что все прошло очень хорошо. Они хотели бы снова увидеть меня на тренировочном сборе в январе. Я считаю это большим шансом, и был очень рад это услышать», – сказал Мукудаев датскому порталу Tipsbladet.
Напомним, что Мукудаев, имеющий датское и российское гражданство, тренировался с ЦСКА на протяжении недели, сыграв за команду 18 ноября в контрольном матче с ростовским СКА (5:1).
В этом сезоне Мукудаев провел 11 матчей в составе молодежной команды «Хельсингера» и забил три гола.
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