Мукудаев отправится на зимний сбор с ЦСКА Игрок принял участие в контрольном матче против ростовского СКА.

Побывавший на просмотре в ЦСКА 18-летний полузащитник датского «Хельсингера» Асхаб Мукудаев рассказал о том, что в ближайшее время может присоединиться к московской команде на январском сборе, проходящем в Испании.

– Единственное, что мне сказали после просмотра, что все прошло очень хорошо. Они хотели бы снова увидеть меня на тренировочном сборе в январе. Я считаю это большим шансом, и был очень рад это услышать», – сказал Мукудаев датскому порталу Tipsbladet.

Напомним, что Мукудаев, имеющий датское и российское гражданство, тренировался с ЦСКА на протяжении недели, сыграв за команду 18 ноября в контрольном матче с ростовским СКА (5:1).

В этом сезоне Мукудаев провел 11 матчей в составе молодежной команды «Хельсингера» и забил три гола.