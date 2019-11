Португалец Жоау Фелиш выиграл приз Golden Boy-2019

Португальский нападающий Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико» выиграл приз Golden Boy-2019.

Почетная награда ежегодно вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему футболисту Европы не старше 21 года.

20-летний португалец получил 332 голоса, опередив англичанина Джейдона Санчо (175) из дортмундской «Боруссии» и немецкого полузащитника «Байера» Кая Хаверца (75).

Минувшим летом Фелиш перебрался из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро.

В текущем сезоне на его счету три гола и одна результативная передача в 13 матчах за испанский клуб.

OFFICIAL: The full 2019 Golden Boy final ranks and votes. pic.twitter.com/9AbdSsu3Ye