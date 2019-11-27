Итальянский журналист: Главный виновник раннего вылета «Локо» из еврокубков – лимит Он считает, что российские клубы могут на равных выступать с лучшими командами Европы.

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Итальянский журналист Микаэль Брага объяснил поражение «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов от «Байера» (0:2). По его мнению, главной причиной неудачных результатов в европейском турнире стал лимит на легионеров в российской премьер-лиге.

– В прошлом году московская команда тоже заняла четвертое место в группе Лиги чемпионов, но сейчас, по-моему, они провели другую кампанию. Матчи против «Байера» и «Ювентуса» показали, что российские клубы могут играть на равных с большими командами из Европы. Те, кто считают иначе, неправы. Кроме того, на российские клубы влияют ещё отдельные факторы. Да, можно сотворить умный календарь чемпионата, подкорректировать в нем какие-то детали, но сейчас я не вижу, чтобы в плохом выступлении в еврокубках был виноват календарь. «Локомотив» испытывает проблемы с составом из-за травм, но главный виновник раннего вылета из еврокубков – лимит на легионеров. Он мешает развитию российских клубов, – сказал Брага изданию «Евро-футбол.ру».