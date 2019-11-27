Юрий Газинский: Мне нужно время, чтобы сыграться с партнерами Полузащитник «Краснодар» восстановился после травмы, из-за которой пропустил шесть месяцев.

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский перед матчем пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» высказался о том, как чувствует себя после возращения в строй.

В воскресенье 30-летний полузащитник провел свой первый матч после травмы плеча, из-за которой не играл с 26 мая. Газинский вышел на замену в матче 17-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) в Туле.

«Чувствую себя прекрасно, набираю кондиции, форму, плечо не беспокоит, – приводит ТАСС слова Газинского. – В любом случае нужно время сыграться, независимо от того, был ли я травмирован. Все футболисты квалифицированы, просто нам нужно время, чтобы понять друг друга получше».

Напомним, после четырех туров «Краснодар» набрал шесть очков и занимает третье место в группе C. У «Базеля» на четыре очка больше и первое место.

Матч «Краснодар» – «Базель» пройдет 28 ноября на стадионе «Краснодар». Начало игры – 18:50 (мск).