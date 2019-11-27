Михаил Боярский: «Зенит» должен сделать подарок Кержакову, но я бы приготовил и галстук

- Сегодня «Зенит» должен сделать подарок своей легенде Кержакову и одержать победу над «Лионом». Александр придет на матч, будет поддерживать команду, и лучшего подарка не придумать для нападающего. Но при всем при этом я бы приготовил и галстук, на всякий случай. Мы видели игру нашей сборной с бельгийцами. Нашему футболу до европейского еще тянуться и тянуться, - приводит слова Боярского Sport24.ru.
Добаввим, что встреча состоится в среду, 27 ноября, и начнется в 20:55 по московскому времени.
После четырех матчей группового этапа «Зенит», набрав четыре очка, занимает третью строчку в турнирной таблице группы G. «Лион», имея в активе семь очков, расположился на втором месте.
Первый матч команд, который прошел во Франции, завершился вничью со счетом 1:1.
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