Со следующего года бюджетное финансирование «Крыльев Советов» сократится Бюджет самарского клуба составит примерно 1,6 миллиардов рублей.

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Региональное правительство Самарской области собирается привлечь частных инвесторов для финансирования «Крыльев Советов». Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Фетисов.

– Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров. Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьезно снизить нагрузку на область. Поэтому, главной задачей на следующий год станет достижении пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую – частные партнеры, – цитирует Фетисова газета «Известия».

Отмечается, что бюджет клуба на следующий сезон останется без изменений и составит примерно 1,6 миллиардов рублей.

На данный момент самарский клуб не имеет якорного спонсора, однако есть несколько партнеров, которые вкладывают средства в команду.

После 17 туров Российской премьер-лиги команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.