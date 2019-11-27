Полузащитник «Байера» Хаверц не возражает против перехода в «Барселону» Хавбек немецкого клуба Кай Хаверц заинтересован в переезде в Барселону.

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Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Bild, 20-летний полузащитник также готов присоединиться к мюнхенской «Баварии», но рассматривает «Барселону» в качестве идеального варианта для продолжения карьеры, если бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в конце концов сменит Эрнесто Вальверде на посту клавного тренера каталонской команды.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны английских «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», а также испанского «Реала».

Отмечается, что руководство «Байера» готово расстаться с полузащитником не менее чем за 130 миллионов евро.

Напомним, что Хаверц, который является воспитанником академии «Байера», присоединился к основной команде в июле 2016 года. С тех пор атакующий полузащитник провел за клуб 121 встречу, записав на свой счет 31 забитый мяч и 23 голевые передачи.

Контракт хавбека с «Байером» рассчитан до лета 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.