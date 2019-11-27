Александр Кержаков: Мне нравится тренерская работа, такого волнения не испытывал даже когда играл - Советский спорт
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27 ноября 2019 18:19Футбол

Александр Кержаков: Мне нравится тренерская работа, такого волнения не испытывал даже когда играл

Старший тренер юношеской сборной России (U 19) Александр Кержаков поделился впечатлениями от работы с национальной командой.

- За полгода до поступления в школу тренеров не особо ассоциировал себя с этой профессией. На первую лекцию я опоздал и вошел в класс, когда свободное место осталось только за первой партой. После этой лекции понял, что хочу быть тренером. Мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл, - приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России (игроки 2001 г.р.) под руководством Кержакова в заключительном матча 1-го квалификационного раунда чемпионата Европы разгромили Польшу (4:0). Благодаря этой победе российская команда набрала пять очков в группе 5 и со второго места вышла в Элитный раунд Евро-2020.

По итогам второго раунда квалификации победители семи групп, а также сборная Северной Ирландии (организатор турнира), сыграют в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 19 июля по 1 августа 2020 года.

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