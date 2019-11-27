Агент Дибалы – о матче с «Атлетико»: Пауло сыграл решающую роль Аргентинец забил единственный мяч в этом поединке.

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Густаво Дибала, брат и агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, прокомментировал игру футболиста в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:0).

«Пауло очень рад победе и забитому голу. Он сделал это, как настоящий гладиатор. Дибала показал прекрасную игру и сыграл важную роль.

Его будущее? Давайте говорить о настоящем», – приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард недоволен отношением со стороны главного тренера Маурицио Сарри. По слухам, он по-прежнему рассматривает вариант с переходом в другую команду.