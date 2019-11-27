Вертонген готов продлить контракт с «Тоттенхэмом» - Советский спорт
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27 ноября 2019 19:02Футбол

Вертонген готов продлить контракт с «Тоттенхэмом»

Бельгийский защитник Ян Вертонген готов к переговорам с «Тоттенхэмом» о продлении контракта.

По информации Sky Sports, 32-летний игрок обороны готов остаться в команде после прихода на пост главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

Действующий контракт центрального защитника заканчивается летом следующего года, что делает его открытым для переговоров с другими клубами в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Вертонген перешел в «Тоттенхэм»летом 2012 года из «Аякса». С тех пор он провел 294 матча за английскую команду, записав на свой счет 12 забитых мячей и шесть голевых передач, а также заработав 43 желтые и 3 красные карточки.

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