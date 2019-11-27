Представитель «Манчестер Сити»: При Гвардиоле наша команда показывает настоящий характер Испанец возглавил англичан в 2016 году.

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Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль Мубарак высоко оценил работу главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Это настоящий лидер, который всякий раз доказывает, что в состоянии развивать команду и справляться с новыми вызовами. При нем «Манчестер Сити» показывает настоящий характер.

За последние два года мы дважды выиграли АПЛ, а в прошлом сезоне взяли четыре трофея. Можно часами говорить о достижениях Гвардиолы, и это нормально, поскольку именно сыграл важную роль в успехах клуба. Надеюсь, что наше сотрудничество растянется на долгие годы», – цитирует функционера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола получил предложения о работе с «Ювентусом» и «Баварией».

За все время на «Этихад» специалист выиграл 7 трофеев, в том числе два титула АПЛ и выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов.