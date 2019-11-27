Тренер «Кристал Пэлас» подтвердил слухи об интересе к Чалову

Наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о возможном приглашении нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также выразил мнение, что российский футболист смог бы проявить себя в лондонском клубе.
«Летом мы были заинтересованы в Чалове. Мы наблюдали за игроками из разных стран, и он был одним из тех, чей профиль нас интересовал. За Чаловым определенно стоило следить, но, к сожалению, мы не смогли совершить этот трансфер летом, и он остался в ЦСКА. Но мы знаем о его таланте. Думаю, если бы Федор перешел к нам, он проявил бы себя не хуже, чем в ЦСКА.
Следующее трансферное окно? Не знаю. Если игрок попадает в поле внимания клуба АПЛ, остальные тоже начинают за ним следить. Наверняка за Федором сейчас наблюдают, весь вопрос лишь в том, как он себя проявит. Если такой интерес будет, им предстоит узнать, сколько за него хочет получить ЦСКА. И совпадет ли цена с той, которую готовы заплатить за него английские клубы», – сказал специалист в интервью Okko Sport.
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту? «Каролина» победила в гостях «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. 25.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:12 Бокс Усачев Владислав Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Андрей Талалаев: Раки после матчей – это белок, а пиво – мальтоза В гостях у «Советского спорта» побывал известный в прошлом нападающий «Торпедо», впоследствии авторитетный телеэксперт, а ныне главный тренер клуба «Химки», который всерьез претендует на возвращение в премьер-лигу. 27.11.2019 12:30 Футбол Безъязычный Алексей, Андронов Алексей, Зибрак Артем Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай Чемпион победил, проиграв два периода из трех. ЦСКА одолел «Трактор» Волевая победа ЦСКА, день рождения московского «Динамо», черная серия «Магнитки», головокружение от успеха «Автомобилиста» – самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 26.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай