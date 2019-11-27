Тренер «Кристал Пэлас» подтвердил слухи об интересе к Чалову - Советский спорт
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27 ноября 2019 19:52ФутболГичунцев Артур

Тренер «Кристал Пэлас» подтвердил слухи об интересе к Чалову

Ранее сообщалось, что клуб хотел пригласить игрока минувшим летом и предлагал за его переход 25 млн евро.

Наставник «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон высказался о возможном приглашении нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также выразил мнение, что российский футболист смог бы проявить себя в лондонском клубе.

«Летом мы были заинтересованы в Чалове. Мы наблюдали за игроками из разных стран, и он был одним из тех, чей профиль нас интересовал. За Чаловым определенно стоило следить, но, к сожалению, мы не смогли совершить этот трансфер летом, и он остался в ЦСКА. Но мы знаем о его таланте. Думаю, если бы Федор перешел к нам, он проявил бы себя не хуже, чем в ЦСКА.

Следующее трансферное окно? Не знаю. Если игрок попадает в поле внимания клуба АПЛ, остальные тоже начинают за ним следить. Наверняка за Федором сейчас наблюдают, весь вопрос лишь в том, как он себя проявит. Если такой интерес будет, им предстоит узнать, сколько за него хочет получить ЦСКА. И совпадет ли цена с той, которую готовы заплатить за него английские клубы», – сказал специалист в интервью Okko Sport.

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