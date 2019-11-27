Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ» Ранее сообщалось, что французский футболист готов перейти в «Реал».

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо исключил продажу форварда Килиана Мбаппе, отметив, что стороны ведут переговоры о продлении контракта.

«Наши переговоры о продлении контракта постепенно набирают обороты. С каждым днем мы все ближе к цели. Мбаппе останется в команде. Это 100%. Он с нами, а остальное не имеет значения», – приводит слова функционера Marca.

Добавим, что текущий контракт 20-летнего форварда в силе до 30 июня 2022 года.