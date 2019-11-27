Лавесси сообщил о скором завершении карьеры - Советский спорт
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27 ноября 2019 21:38ФутболГичунцев Артур

Лавесси сообщил о скором завершении карьеры

Об этом футболист объявил в соцсети.

Экс-форвард «ПСЖ» и «Наполи» Эсекьель Лавесси повести бутсы на гвоздь по окончании контракта с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун», который в силе до 31 декабря 2019 года.

Таким образом, аргентинец, отыгравший за национальную команду 51 матч, завершит карьеру в 34 года.

Будучи игроком «Наполи», он выигрывал Кубок Италии, а в составе «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции.

Учитывая его выступления на клубном и международном уровне, форвард провел 529 матчей, забил 142 гола и отдал 113 голевых передач.

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