Лавесси сообщил о скором завершении карьеры

Экс-форвард «ПСЖ» и «Наполи» Эсекьель Лавесси повести бутсы на гвоздь по окончании контракта с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун», который в силе до 31 декабря 2019 года.
Таким образом, аргентинец, отыгравший за национальную команду 51 матч, завершит карьеру в 34 года.
Будучи игроком «Наполи», он выигрывал Кубок Италии, а в составе «ПСЖ» дважды становился чемпионом Франции.
Учитывая его выступления на клубном и международном уровне, форвард провел 529 матчей, забил 142 гола и отдал 113 голевых передач.
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай «Я ехал мимо, а он тыкал в меня клюшкой». Провокации ярославцев не сработали Московское «Динамо» победило «Локомотив». 26.11.2019 23:00 Хоккей Кузютина Елена Восхождение «Спартака» продолжается, «Нефтехимик» в ступоре Матч москвичей и нижнекамцев ожидался с интересом по двум причинам. Продолжит ли «Спартак» свое восхождение и победную серию из трех побед? Сможет сенсационный на старте сезона «Нефтехимик» прервать череду из четырех поражений? 25.11.2019 22:15 Хоккей Трофименко Кирилл Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года Итальянское издание Tuttosport назвало победителя самой престижной европейской награды среди молодых футболистов. 27.11.2019 19:32 Футбол Зибрак Артем Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Почему за «Рейнджерс» Панарина хочется болеть, а за «Нью-Джерси» Гусева – нет «Миннесота» провела в Нью-Йорке и рядом с ним два матча за два дня – 2:3 в овертайме с «Рейнджерс» на Манхэттене и 3:2 с «Нью-Джерси» в Ньюарке. Эти две игры помогли мне понять, почему я всей душой переживаю за команду Артемия Панарина и совершенно спокойно воспринимаю поражения клуба Никиты Гусева. 27.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий Овечкин – гарантия аншлага на сессии НХЛ в Москве. Ждем «Вашингтон» в столице России На днях вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что обладатель Кубка Стэнли 2018 года и лидер нынешнего регулярного чемпионата «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть официальный матч в Москве в ближайших сезонах. 27.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай