«Челси» в концовке матча упустил победу над «Валенсией» - Советский спорт
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27 ноября 2019 22:51Футбол

«Челси» в концовке матча упустил победу над «Валенсией»

Футболисты «Челси» сыграл вничью с «Валенсией» в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:2. В составе английского клуба голами отметились Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50). У испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82).

Отметим, что на 64-й минуте полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Валенсия», набрав восемь очков, вышла в лидеры турнирной таблицы группы H, «Челси», имея в активе также восемь очков, расположился на втором месте.

В заключительном туре «Челси» на своем поле встретится с «Лиллем», а «Валенсия» в гостях сыграет против «Аякса».

Лига чемпионов
Группа Н
5-й тур

«Валенсия» - «Челси» - 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Солер (40), 1:1 – Ковачич (41), 1:2 – Пулишич (50), 2:2 - Васс (82).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Парехо, Солер, Ферран Торрес (Коклен, 74), Коста (Гамейро, 67), Макси Гомес, Родриго.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Джеймс, Зума, Кристенсен, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич, Пулишич, Канте, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 46).

Предупреждения: Жоржиньо (7), Васс (32), Гарай (53), Аспиликуэта (55), Канте (73).

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