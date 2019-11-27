«Зенит» обыграл «Лион» и вернулся в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов

Загрузка...

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион» завершился победой российского клуба со счетом 2:0. В составе хозяев по голу забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Таким образом, «Зенит» сместил «Лион» со 2-го места. В активе обеих команд по 7 очков, но питерцы опережают французов по личным встречам. Лидером группы G является немецкий «РБ Лейпциг» (9 очков), а замыкает список португальская «Бенфика» (3 очка).

Если в заключительном туре «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лион» хотя бы разойдется миром или уступит «РБ Лейпциг», то команда Сергея Семака выйдет в плей-офф. Все матчи пройдут 10 декабря.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Зенит» – «Лион» – 2:0 (1:0)

Голы: Дзюба, 42; Оздоев, 84

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Караваев, Иванович, Ракицкий, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 90), Дзюба, Азмун (Ерохин, 83), Дриусси (Жирков, 81).

«Лион»: Антони Лопеш, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Дюбуа, Марсело, Траоре, Рен-Аделаид, Корне (Шерки, 75), Тузар, Марсал (Коне, 58), Дембеле.

Предупреждения: Кузяев (16), Андерсен (29), Марсал (43), Дюбуа (44), Барриос (57), Оздоев (74), Ракицкий (89).