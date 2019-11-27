Семак – о победе над «Лионом»: Дзюба сыграл замечательно, как и другие Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Лионом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Рады победе. До последнего тура мы в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первый тайм был лучше, в начале второго мы сели слишком низко. Хорошо, что забили второй, после этого закончили матч спокойнее. «Лион» – хорошая команда с сильными индивидуальными исполнителями, было тяжело, но другого хода игры трудно было ожидать.

Радуюсь, что есть такая команда, такие игроки. Один в поле не воин. Артем Дзюба сегодня сыграл замечательно, как и другие. Кто-то весь сезон берет на себя бремя лидерства.

Насколько оправдана карточка Ракицкого, который теперь не сыграет в Лиссабоне? Посмотрим. Можно было без нее обойтись. Все карточки были не грубые, необязательные. Жаль, что и Ярослав, и Далер Кузяев пропустит встречу с «Бенфикой», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Если в заключительном туре «Зенит» обыграет португальцев, а «Лион» хотя бы разойдется миром или уступит «РБ Лейпциг», то команда Сергея Семака выйдет в плей-офф. Все матчи пройдут 10 декабря.