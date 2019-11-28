Артем Дзюба: Было тяжело играть под давлением «Лиона»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба, поразивший ворота «Лиона», дал комментарий пресс-службе УЕФА после победы над французским клубом (2:0).
«Было тяжело играть под давлением «Лиона» во втором тайме, но мы хорошо справились, а Миша Кержаков отлично сыграл в рамке.
Было грустно смотреть на вылет «Локомотива» из Лиги чемпионов, но «Зенит» постарается пройти как можно дальше – я могу это пообещать», – сказал Дзюба.
Если в заключительном туре «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лион» хотя бы разойдется миром или уступит «РБ Лейпциг», то команда Сергея Семака выйдет в плей-офф. Все матчи пройдут 10 декабря.
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