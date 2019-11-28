Тренер «Лиона» прокомментировал поражение от «Зенита» - Советский спорт
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28 ноября 2019 00:23ФутболГичунцев Артур

Тренер «Лиона» прокомментировал поражение от «Зенита»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился эмоциями после поражения от «Зенита» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Оба раза мы пропустили, когда прижались к своим воротам, а не были высоко на половине поля соперника. Должны были играть выше, а в прессинге действовать плотнее. Не думаю, что у нас были проблемы в обороне», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Если в заключительном туре «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лион» хотя бы разойдется миром или уступит «РБ Лейпциг», то команда Сергея Семака выйдет в плей-офф. Все матчи пройдут 10 декабря.

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