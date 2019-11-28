«Барселона», обыграв «Боруссию», досрочно вышла в плей-офф ЛЧ Встреча прошла на «Камп Ноу».

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Футболисты «Барселоны» нанесли поражение игрокам дортмундской «Боруссии» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 3:1.

Каталонский клуб добыл победу благодаря точным ударам Луиса Суареса, Лионеля Месси и Антуана Гризманна. Единственный мяч гостей в активе Джейдона Санчо.

Обыграв немецкий клуб, чемпион Испании досрочно вышел в плей-офф (11 очков, 1-е место в группе F). В активе «шмелей» – 7 баллов и 2-я позиция.

В другом матче группы миланский «Интер» обыграл со счетом 3:1 пражскую «Славию».

Следующий матч каталонцы проведут против итальянцев, а «Боруссия» сыграет с чешской командой. Обе игры состоятся 10 декабря.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд

Голы: 1:0 – 29 Суарес, 2:0 – 33 Месси, 3:0 – 67 Гризманн, 3:1 – 77 Санчо.

«Барселона»: тер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Ваге, 90), Месси.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс

Предупреждения: Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

«Славия» – «Интер» – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – 19 Мартинес, 1:1 – 37, пенальти Соучек, 1:2 – 81 Лукаку, 1:3 – 88 Мартинес.

«Славия»: Коларж, Боржил, Фридрих (Такач, 84), Цоуфал, Кудела, Соучек, Гушбауэр (Зелены, 70), Шевчик, Станчу (Траоре, 58), Масопуст, Олайинка.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Бираги (Лазаро, 76), Весино (Эспозито, 80), Брозович, Кандрева, Валеро (Гальярдини, 76), Мартинес, Лукаку.

Предупреждения: Весино (12), Мартинес (24), Кудела (52).