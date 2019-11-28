«Барселона», обыграв «Боруссию», досрочно вышла в плей-офф ЛЧ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 ноября 2019 00:56Футбол

«Барселона», обыграв «Боруссию», досрочно вышла в плей-офф ЛЧ

Встреча прошла на «Камп Ноу».

Футболисты «Барселоны» нанесли поражение игрокам дортмундской «Боруссии» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 3:1.

Каталонский клуб добыл победу благодаря точным ударам Луиса Суареса, Лионеля Месси и Антуана Гризманна. Единственный мяч гостей в активе Джейдона Санчо.

Обыграв немецкий клуб, чемпион Испании досрочно вышел в плей-офф (11 очков, 1-е место в группе F). В активе «шмелей» – 7 баллов и 2-я позиция.

В другом матче группы миланский «Интер» обыграл со счетом 3:1 пражскую «Славию».

Следующий матч каталонцы проведут против итальянцев, а «Боруссия» сыграет с чешской командой. Обе игры состоятся 10 декабря.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд

Голы: 1:0 – 29 Суарес, 2:0 – 33 Месси, 3:0 – 67 Гризманн, 3:1 – 77 Санчо.

«Барселона»: тер Стеген, Фирпо, Серджи Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Ваге, 90), Месси.

«Боруссия» Д: Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль (Гетце, 85), Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс

Предупреждения: Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

«Славия» – «Интер» – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – 19 Мартинес, 1:1 – 37, пенальти Соучек, 1:2 – 81 Лукаку, 1:3 – 88 Мартинес.

«Славия»: Коларж, Боржил, Фридрих (Такач, 84), Цоуфал, Кудела, Соучек, Гушбауэр (Зелены, 70), Шевчик, Станчу (Траоре, 58), Масопуст, Олайинка.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Годин, Шкриньяр, Бираги (Лазаро, 76), Весино (Эспозито, 80), Брозович, Кандрева, Валеро (Гальярдини, 76), Мартинес, Лукаку.

Предупреждения: Весино (12), Мартинес (24), Кудела (52).

Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых Владимир Драчев: Подготовка к сезону успешно завершена Владимир Драчев: Губернатор поддержал реконструкцию стадиона в Ижевске
Знакомьтесь, Аскаров! СКА выиграл у «Сочи» благодаря 17-летнему вратарю-дебютанту СКА продлил серию побед до семи матчей. Премьера в КХЛ вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова прошла на ура. 27.11.2019 22:45 Хоккей Трофименко Кирилл
Виктор Гончаренко: Наши соперники в Лиге Европе играют более рационально, чем ЦСКА Главный тренер ЦСКА на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о том, как команда подходит к этой встрече. 27.11.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия
Двести долларов за билет простые болельщики не заплатят. Почему я против матча «Вашингтона» в Москве Вице-президент НХЛ Билл Дэйли обнадежил: в ближайших сезонах «Вашингтон Кэпиталз» может сыграть в Москве матч регулярного чемпионата НХЛ. Эта идея плоха, и вот почему. 27.11.2019 08:30 Хоккей Иванов Сергей
Еще по теме:
Эмиль Галимов: Вратарь у «Сибири» хорошо сыграл Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось Алексей Кудашов: СКА в нужный момент подтащил вратарь
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Фелиш – лучший молодой футболист Европы 2019 года Итальянское издание Tuttosport назвало победителя самой престижной европейской награды среди молодых футболистов. 27.11.2019 19:30 Футбол Зибрак Артем
Новости
01:10 Футбол Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой»
00:56 Футбол «Барселона», обыграв «Боруссию», досрочно вышла в плей-офф ЛЧ
00:23 Футбол Тренер «Лиона» прокомментировал поражение от «Зенита»
00:04 Футбол Артем Дзюба: Было тяжело играть под давлением «Лиона»
23:50 Футбол Семак – о победе над «Лионом»: Дзюба сыграл замечательно, как и другие
23:35 Хоккей Эмиль Галимов: Вратарь у «Сибири» хорошо сыграл
23:35 Футбол Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»
23:13 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось
23:10 Хоккей Алексей Кудашов: СКА в нужный момент подтащил вратарь
22:52 Футбол «Зенит» обыграл «Лион» и вернулся в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов
22:51 Футбол «Челси» в концовке матча упустил победу над «Валенсией»
22:45 Футбол «Зенит» (Россия) - «Лион» (Франция) - 2:0. Как это было
22:06 Хоккей «Витязь» одолел «Нефтехимик» в матче КХЛ
22:05 Хоккей СКА обыграл «Сочи», одержав седьмую победу в чемпионате подряд
21:42 Хоккей «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь», одержав седьмую победу кряду
21:38 Футбол Лавесси сообщил о скором завершении карьеры
21:10 Олимпиада Санкции WADA к России не коснутся Кубков мира и чемпионатов Европы
21:00 Футбол Самуэле Кампо: Хотим выйти из группы победителями, поэтому игра с «Краснодаром» важна для нас
20:50 Футбол Константин Лепехин: История с болельщиками повлияет на Дзюбу
20:48 Футбол Марселиньо: ЦСКА будет действовать более мотивированно и агрессивно
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array