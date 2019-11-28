Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой» - Советский спорт
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28 ноября 2019 01:10ФутболГичунцев Артур

Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой»

Встреча прошла в Лиссабоне.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «РБ Лейпциг» завершился вничью – 2:2.

Португальцы могли добыть победу. Команада имела преимущество в два мяча за счет точных ударов Пицци (20-я минута) и Винисиуса Мораиса (56), но немцы отыгрались после дубля Эмиля Форсберга, который забил на 90-й минуте, а также в добавленное время (90+6).

«Лейпциг» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов (9 очков). «Бенфика» занимает последнее 4-е место в группе G. В ее активе 4 очка.

10 декабря португальцы примут «Зенит», а «Лейпциг» сыграет против «Лиона».

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