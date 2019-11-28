«Аякс» одолел «Лилль», Промес забил гол Голландец известен в России по игре за московский «Спартак».

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Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» – «Аякс» завершился победой амстердамского клуба со счетом 2:0.

В составе чемпиона Нидерландов по голу забили Хаким Зиеш и Квинси Промес.

Таким образом, «Аякс» набрал 10 очков и возглавил группу Н. Далее идет «Валенсия», а третье место – «Челси». У обеих команд по 8 очков. В активе французов – 1 очко и последнее, 4-е место место.

В заключительном туре «Аякс» сыграет с «Валенсией», а «Лилль» встретится с «Челси». Оба матча пройдут 10 декабря.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Лилль» – «Аякс» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 2 Зиеш, 0:2 – 59 Промес.

«Лилль»: Меньян, Тиагу Джало, Рейнилду, Челик, Габриэл, Сумаре, Иконе, Андре (Саншеш, 77), Языджи (Реми, 82), Бамба (Луис Араужо, 72), Осимхен.

«Аякс»: Онана, Мартинес, Тальяфико, Дест, Мазрауи (Альварес, 46), Зиеш (де Йонг, 85), Лабьяд (Ланг, 45), Промес, ван де Бек, Тадич, Схюрс.

Предупреждения: Мазрауи (27), Рейнилду (29), Осимхен (37).