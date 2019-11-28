«Аякс» одолел «Лилль», Промес забил гол - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 ноября 2019 01:45ФутболГичунцев Артур

«Аякс» одолел «Лилль», Промес забил гол

Голландец известен в России по игре за московский «Спартак».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лилль» – «Аякс» завершился победой амстердамского клуба со счетом 2:0.

В составе чемпиона Нидерландов по голу забили Хаким Зиеш и Квинси Промес.

Таким образом, «Аякс» набрал 10 очков и возглавил группу Н. Далее идет «Валенсия», а третье место – «Челси». У обеих команд по 8 очков. В активе французов – 1 очко и последнее, 4-е место место.

В заключительном туре «Аякс» сыграет с «Валенсией», а «Лилль» встретится с «Челси». Оба матча пройдут 10 декабря.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Лилль» – «Аякс» – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 2 Зиеш, 0:2 – 59 Промес.

«Лилль»: Меньян, Тиагу Джало, Рейнилду, Челик, Габриэл, Сумаре, Иконе, Андре (Саншеш, 77), Языджи (Реми, 82), Бамба (Луис Араужо, 72), Осимхен.

«Аякс»: Онана, Мартинес, Тальяфико, Дест, Мазрауи (Альварес, 46), Зиеш (де Йонг, 85), Лабьяд (Ланг, 45), Промес, ван де Бек, Тадич, Схюрс.

Предупреждения: Мазрауи (27), Рейнилду (29), Осимхен (37).

Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Владимир Драчев: Любые комментарии сейчас могут пойти не на пользу российскому спорту Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Алан Дзагоев: Я точно не звезда Полузащитник ЦСКА на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о своей физической форме и поделился ожиданиями от предстоящей игры. 27.11.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Чемпион победил, проиграв два периода из трех. ЦСКА одолел «Трактор» Волевая победа ЦСКА, день рождения московского «Динамо», черная серия «Магнитки», головокружение от успеха «Автомобилиста» – самые яркие моменты игрового дня в традиционном обзоре «Советского спорта». 26.11.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Новости
01:45 Футбол «Аякс» одолел «Лилль», Промес забил гол
01:20 Футбол «Ливерпуль» и «Наполи» поделили очки в матче Лиги чемпионов
01:10 Футбол Дубль Форсберга спас «Лейпциг» от поражения в матче с «Бенфикой»
00:56 Футбол «Барселона», обыграв «Боруссию», досрочно вышла в плей-офф ЛЧ
00:23 Футбол Тренер «Лиона» прокомментировал поражение от «Зенита»
00:04 Футбол Артем Дзюба: Было тяжело играть под давлением «Лиона»
23:50 Футбол Семак – о победе над «Лионом»: Дзюба сыграл замечательно, как и другие
23:35 Хоккей Эмиль Галимов: Вратарь у «Сибири» хорошо сыграл
23:35 Футбол Кузяев и Ракицкий не сыграют с «Бенфикой»
23:13 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось
23:10 Хоккей Алексей Кудашов: СКА в нужный момент подтащил вратарь
22:52 Футбол «Зенит» обыграл «Лион» и вернулся в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов
22:51 Футбол «Челси» в концовке матча упустил победу над «Валенсией»
22:45 Футбол «Зенит» (Россия) - «Лион» (Франция) - 2:0. Как это было
22:06 Хоккей «Витязь» одолел «Нефтехимик» в матче КХЛ
22:05 Хоккей СКА обыграл «Сочи», одержав седьмую победу в чемпионате подряд
21:42 Хоккей «Ак Барс» по буллитам переиграл «Сибирь», одержав седьмую победу кряду
21:38 Футбол Лавесси сообщил о скором завершении карьеры
21:10 Олимпиада Санкции WADA к России не коснутся Кубков мира и чемпионатов Европы
21:00 Футбол Самуэле Кампо: Хотим выйти из группы победителями, поэтому игра с «Краснодаром» важна для нас
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array