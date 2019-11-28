Артем Дзюба: Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело Форвард «Зенита» ответил оскорблявшим его болельщикам.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался об оскорблениях в свой адрес, которые звучали с трибун во время матчей сборной России с Сан-Марино (5:0) в квалификации Евро-2020, а также «Урала» и «Спартака» (0:0) в 17-м туре премьер-лиги.

«У меня все нормально, правда, – сказал 31-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – Не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать там пока.

Вы заметьте: я нигде ничего не комментирую. Кто-то раздувает, а все верят. Я не собираюсь ходить каждому доказывать, что-то объяснять. Время придет. Посмотрим».

Напомним, накануне Дзюба забил «Лиону» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Теперь на его счету 12 голов и 11 результативных передач в 23 матчах сезона во всех турнирах.

За оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей. 1 декабря «Зенит» примет «Спартак» в 18-м туре премьер-лиги.