Месси и Левандовски претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов Также в номинацию попали Навас и Лукаку.

Загрузка... УЕФА представил номинантов на звание лучшего игрока в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. В номинацию попали: – форвард «Баварии» Роберт Левандовски

31-летний поляк сделал покер в матче с «Црвеной Звездой», нанеся шесть ударов по воротам. – форвард «Барселоны» Лионель Месси

32-летний аргентинец забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «Боруссией» (3:1). – голкипер «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас

32-летний костариканец отразил 11 ударов в матче с «Реалом» (2:2). – форвард «Интера» Ромелу Лукаку

26-летний бельгиец забил один гол и дважды ассистировал Лаутаро Мартинесу в матче с «Интером» (3:1). ❓❓ Who ya got ❓❓❓



⭐ Robert Lewandowski

⭐ Keylor Navas

⭐ Lionel Messi

⭐ Romelu Lukaku#UCL | #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019