Михаил Боярский: Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть проглотят свой язык - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 ноября 2019 10:57ФутболНечаев Юрий

Михаил Боярский: Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть проглотят свой язык

Нападающий забил победный гол в игре против «Лиона» (2:0).

Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказал свое отношение к болельщикам, оскорблявшим Артема Дзюбу.

«Все сейчас спорят про Дзюбу. Говорят, что он увалень, что у него техники нет. Но он лучше всех знает и занимает то место на поле, чтобы забить. А те, кто на него замахнулись неприличными словами, пусть язык свой проглотят и посмотрят, как играет Артем», — сказал Боярский «РИА Новости».

Напомним, оскорбительные выкрикивания с трибун в адрес Дзюбы начались в последнем матче сборной России в отборочном турнире Евро-2020 против Сан-Марино и продолжились на матче 17-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак» в Екатеринбурге.

В среду нападающий отметился голом в матче группового турнира Лиги чемпионов против французского «Лиона» и помог своей команде одержать важнейшую победу (2:0).

В 18-м туре РПЛ, 1 декабря, «Зенит» дома примет «Спартак».

Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Санкции WADA к России не коснутся Кубков мира и чемпионатов Европы Андрей Кириленко: Мы ничего не можем сделать, пока WADA и МОК не утвердят те или иные решения Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Поставил бы Боумэн Свечникова в защиту? «Каролина» победила в гостях «Детройт» в регулярном чемпионате НХЛ. 25.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
11:18 Футбол Александр Бубнов: «Зенит» играл сбалансированно и грамотно тактически
11:02 Формула-1 «Уильямс» объявил о подписании контракта с Латифи
10:57 Футбол Михаил Боярский: Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть проглотят свой язык
10:49 Футбол Серджио Бузато: В натурализованных игроках нет необходимости
10:40 Футбол Месси и Левандовски претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
10:37 Хоккей Евгений Малкин: У меня сейчас огромная уверенность в себе
10:31 Футбол Магомед Оздоев: Будем готовы к «Бенфике»
10:21 Хоккей НХЛ признала Малкина первой звездой игрового дня
10:20 Футбол Михаил Кержаков: Главное – победа, но и «на ноль» сыграть очень приятно
10:10 Футбол Артем Дзюба – о матче со «Спартаком»: Держу их в голове, впереди война
10:05 Хоккей Ничушкин отметился передачей в победном матче против «Эдмонтона»
09:58 Футбол Артем Дзюба: Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело
09:42 Футбол Дуглас Сантос: С пользой провели время перед матчем с «Лионом» и заслуженно победили
09:35 Футбол Бранислав Иванович: С «Бенфикой» будет еще один финал
09:35 Хоккей Варламов не спас «Айлендерс» от поражения в игре против «Лос-Анджелеса»
09:23 Футбол ЦСКА сыграет дома с «Лудогорецом» в Лиге Европы
09:22 Хоккей «Филадельфия» обыграла «Коламбус», Проворов отметился результативной передачей
09:14 Футбол «Краснодар» примет «Базель» в Лиге Европы
09:10 Хоккей Две передачи Михеева помогли «Торонто» разгромить «Детройт»
09:02 Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Флориду»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array