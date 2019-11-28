Михаил Боярский: Те, кто замахнулись на Дзюбу неприличными словами, пусть проглотят свой язык Нападающий забил победный гол в игре против «Лиона» (2:0).

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказал свое отношение к болельщикам, оскорблявшим Артема Дзюбу.

«Все сейчас спорят про Дзюбу. Говорят, что он увалень, что у него техники нет. Но он лучше всех знает и занимает то место на поле, чтобы забить. А те, кто на него замахнулись неприличными словами, пусть язык свой проглотят и посмотрят, как играет Артем», — сказал Боярский «РИА Новости».

Напомним, оскорбительные выкрикивания с трибун в адрес Дзюбы начались в последнем матче сборной России в отборочном турнире Евро-2020 против Сан-Марино и продолжились на матче 17-го тура РПЛ «Урал» - «Спартак» в Екатеринбурге.

В среду нападающий отметился голом в матче группового турнира Лиги чемпионов против французского «Лиона» и помог своей команде одержать важнейшую победу (2:0).

В 18-м туре РПЛ, 1 декабря, «Зенит» дома примет «Спартак».