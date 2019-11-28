Александр Бубнов: Зенит играл сбалансированно и грамотно тактически «Зенит» обыграл «Лион» 2:0.

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Бывший футболист а ныне эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями о матче «Зенит» - «Лион».

»Игра была тяжелой. В первом тайме игра была достаточно равная, а «Зениту» удалось реализовать стандарт. Было видно, что команда очень хорошо организована и настроена. Она играла сбалансированно и грамотно тактически. Весь второй тайм «Зенит» защищался и играл на контратаках. Повезло, что Оздоев забил», - приводит слова специалиста Sportbox.ru.

«У «Зенита» был хороший настрой, команда взяла нужные очки, чтобы побороться за выход в плей-офф», - добавил Бубнов.

Напомним, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле переиграл французский «Лион» со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (84-я).

После этой победы «Зенит» набрал семь очков и опередил «Лион» в турнирной таблице группы G по результатам личных встреч.

Лидирует в группе «РБ Лейпциг» с десятью очками, замыкает квартет «Бенфика» (4).

В последнем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Бенфикой», а «Лион» примет «РБ Лейпциг». Встречи состоятся 10 декабря.