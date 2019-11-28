Полузащитник «Реала» Вальверде продлил контракт с клубом Об этом сообщает Marca.

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Мадридский «Реал» продлил контракт с полузащитником Федерико Вальверде.

Как сообщает Marca, новое соглашение будет действовать до лета 2025 года.

По сведениям источника, сумма отступных в контракте 21-летнего полузащитника составит 750 млн евро.

В текущем сезоне уругваец принял участие в 12 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.