На Евро-2020 могут появиться временные замены Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

28 ноября на ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций будет рассмотрена возможность изменения футбольных правил на предстоящем чемпионате Европы-2020, сообщает Sky Sports.

В частности, по сведениям источника, в случае, если возникли подозрения в том, что футболист получил сотрясение мозга, у тренера может появиться возможность временно заменить его.

Если же диагноз не подтвердится, футболист получит возможность вернуться на поле.