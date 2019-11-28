Джан и Манджукич могут перейти в дортмундскую «Боруссию» Об этом сообщает Bild.

Загрузка...

Хавбек «Ювентуса» Эмре Джан, а также нападающий «старой синьоры» Марио Манджукич могут вернуться в немецкую бундеслигу.

Согласно источнику, чемпион Италии получил предложение о продаже игроков от дортмундской «Боруссии». Отмечается, что «шмели» готовы заплатить за обоих игроков 30 млн евро.

«Ювентус» не устраивают эти условия. В клубе считают, что 30 млн евро стоит только один Джан.

После прихода Маурицио Сарри на тренерский мостик итальянцев немецкий хавбек потерял место в стартовом составе, а Манджукич был близок к переезду в чемпионат Катара.

В текущем сезоне 33-летний хорватский нападающий не отыграл ни одного матча, а 25-летний Джан провел 5 матчей в серии А.