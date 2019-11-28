Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА Лидером остается Бельгия.

Сборная России занимает 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА. После ноябрьской международной паузы российская команда опустилась на одну строчку, пропустив вперед Алжир.

Напомним, 16 ноября Россия проиграла Бельгии (1:4), которая продолжает возглавлять рейтинг, а 19 ноября победила Сан-Марино (5:0).

Отметим, что будущий соперник сборной России по финальному турниру Евро-2020 Дания переместилась с 14-го на 16-е место.

Рейтинг ФИФА

Положение на 28 ноября 2019 года

1. (1) Бельгия – 1765 очков

2. (2) Франция – 1733

3. (3) Бразилия – 1712

4. (4) Англия – 1661

5. (5) Уругвай – 1645

6. (7) Хорватия – 1642

7. (6) Португалия – 1639

8. (8) Испания – 1636

9. (9) Аргентина – 1623

10. (10) Колумбия – 1622

11. (11) Мексика – 1621

12. (13) Швейцария – 1608

13. (15) Италия – 1607

14. (12) Голландия – 1604

15. (16) Германия – 1602

16. (14) Дания – 1598

17. (17) Чили – 1579

17. (18) Швеция – 1579

19. (21) Польша – 1559

20. (20) Сенегал – 1555…

24. (22) Украина – 1537…

35. (38) Алжир – 1482…

38. (37) Россия – 1470