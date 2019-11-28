Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА - Советский спорт
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28 ноября 2019 12:37ФутболЛипкин Антон

Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА

Лидером остается Бельгия.

Сборная России занимает 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА. После ноябрьской международной паузы российская команда опустилась на одну строчку, пропустив вперед Алжир.

Напомним, 16 ноября Россия проиграла Бельгии (1:4), которая продолжает возглавлять рейтинг, а 19 ноября победила Сан-Марино (5:0).

Отметим, что будущий соперник сборной России по финальному турниру Евро-2020 Дания переместилась с 14-го на 16-е место.

Рейтинг ФИФА
Положение на 28 ноября 2019 года

1. (1) Бельгия – 1765 очков
2. (2) Франция – 1733
3. (3) Бразилия – 1712
4. (4) Англия – 1661
5. (5) Уругвай – 1645
6. (7) Хорватия – 1642
7. (6) Португалия – 1639
8. (8) Испания – 1636
9. (9) Аргентина – 1623
10. (10) Колумбия – 1622
11. (11) Мексика – 1621
12. (13) Швейцария – 1608
13. (15) Италия – 1607
14. (12) Голландия – 1604
15. (16) Германия – 1602
16. (14) Дания – 1598
17. (17) Чили – 1579
17. (18) Швеция – 1579
19. (21) Польша – 1559
20. (20) Сенегал – 1555…
24. (22) Украина – 1537…
35. (38) Алжир – 1482…
38. (37) Россия – 1470

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